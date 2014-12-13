Xerox phaser 3100MFP прошивка 2.07t. Проверенный метод отучения от смарт-карты без программатора.

Даже если тонера навалом, а принтер считает, что его мало, то печатать он будет гораздо светлее чем надо. После сброса с помошью родной карточки (в комплекте с фирменной заправкой) он стал нормально печатать с тем же картриджем. А я-то думал что надо вал менять.
В связи с этим, я очень сильно рекомендую производить процедуру или после сброса или когда тонера много. Посмотреть сколько осталось - меню/расшир. функции/расход. матер.
Вам понадобятся: прямые руки 2 шт, смарт-карта (если показывает что тонера мало), паяльник с тонким жалом, резистор 1КОм (я брал чип-резистор типоразмером 0603), крестовая отвертка.
Текст и картинки взяты отсюда (там же можно купить смарт-карту), немного подредактированы для лучшей читабельности. Курсивом - мои примечания.
- Скармливаем аппарату смарткарту. Только если требуется, иначе пропускаем до п2.
- После скармливания карты аппарат выключаем и снимаем правую боковину. Так выглядит рабочая площадка после снятия правой боковины и металлического экрана.нужно будет доработать две микросхемы.
- Напаиваем резистор номиналом 1 кОм на 7 и 8 ноги микросхемы 24с16.
НЕ поднимаем ноги микросхемы.
НЕ отпаиваем микросхему
НЕ программируем в нее никакие многомиллионные программы.
Незачем это. Нужно просто аккуратно припаять резистор и прозвонить качество пайки и отсутствие соплей между 7 и 8 ногами.
- Напаиваем перемычку, как показано на рисунке.
- Перекусываем ногу микросхемы.
Убедитесь, что нога не имеет контакта с перекушенной частью. Я отодвинул иголкой, можно тонкой отверткой.
Версия 2.07t ест смарткарту в любое время. Независимо блокировано МФУ или нет. Т.е. если вставить смарткарту в аппарат, который находится в состоянии готовности к печати, он сразу предложит заменить тонер. 2.07m - работает с картой только, когда он уже заблокирован по тонеру и просит карту.
Эпилог Собираем, проверяем, записываем показания счетчиков, печатаем, смотрим увеличились счетчики, выключаем, включаем, смотрим счетчики. Показания вернулись в состояние после доработки. ВНИМАНИЕ!!! НЕ В НОЛЬ!!! Но каждый раз, после выключения питания счетчики и % тонера будут восстанавливаться на значения после доработки. Тонер 99% (если сбрасывали картой), количество листов.., сколько он там напечатал до доработки. В принципе это уже неважно. Работать будет надежно, карту больше не попросит.